«كاف» يدرس مشروع «فيفا» الجديد

دعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الاتحادات الأعضاء فيه إلى دراسة مشروع نظيره الدولي «فيفا» القاضي بإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، والمشاركة في عملية التشاور، التي أطلقتها الهيئة الكروية العالمية.

وأصدر الاتحاد الإفريقي للعبة بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«يعقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد، اجتماعًا للجنة التنفيذية لكاف الأسبوع المقبل، وذلك من أجل دراسة وتقييم المبادرة المقترحة المسماة فيفا فوروورد إنتربرايز».

وكشف «فيفا» الثلاثاء الماضي، عن مشروع ينص على إنشاء شركة تحمل اسم «فيفا فوروورد إنتربرايز»، تتولى إدارة أنشطته التجارية «البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص»، وأنشطته المرتبطة بفعاليات كأس العالم وكأس العالم للأندية وغيرها.

ويمكن المشروع الجديد المستثمرين من القطاع الخاص امتلاك حصص فيها، لكنهم سيبقون مساهمين أقلية، وفق ما تعهد به «فيفا» الذي يأمل في جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار، على أساس تقييم الشركة الجديدة بنحو 20 مليار دولار.

وإذا أبصر المشروع النور، من الممكن أن يحصل كل من الاتحادات الـ211 الأعضاء في «فيفا» على منحة استثنائية بقيمة 20 مليون دولار مطلع 2027، كما سترتفع مخصصاته خلال الفترة 2027ـ2030 من 8 ملايين إلى 20 مليون دولار.

غير أن هذا المشروع الذي وصفه جاني إنفانتينو، رئيس «فيفا» بأنه فرصة ذهبية لتعزيز تطوير الرياضة على المستوى العالمي، واجه انتقادات عديدة، لا سيما من الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، وأبرز الاتحادات الأوروبية الكروية، الذين يرون فيه مثالًا جديدًا على تحويل الرياضة إلى سلعة تجارية، وسط شبهات تتعلق بتضارب المصالح.

وأعرب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» عن أسفه لكون المشروع كُشف عنه للعلن من دون استشارة الاتحادات الـ211 الأعضاء في «فيفا» مسبقًا.

من جانبه، أكد «كاف» على أنه ملتزم بمواصلة المشاورات، بهدف دعم زيادة الموارد المالية وغيرها من الموارد المخصصة لتطوير ونمو كرة القدم في إفريقيا والعالم.