بعد 5 أعوام.. هاو يودع نيوكاسل

ترك إيدي هاو منصبه مدربًا لفريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم بعد مشوار لخمسة أعوام في «سانت جيمس بارك»، وفق ما أفادت «بي بي سي» و«سكاي»، الخميس.

وتولى المدرب البالغ 48 عامًا المهمة خلفًا لستيف بروس في نوفمبر 2021، وقاد الفريق إلى إحراز كأس الرابطة المحلية في 2025، مانحًا إياه أول لقب كبير منذ 1969.

كما قاد المدرب السابق لبورنموث، نيوكاسل إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في 2023 و2025.

لكنه تعرض لضغوط، خلال الموسم الماضي، بعدما أنهى «ماكبايس» الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر، نتيجة تلقيهم 17 هزيمة في 38 مباراة.

كما تأثَّر الفريق في الأسابيع الأخيرة برحيل الإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنام، والمهاجم الإنجليزي أنتوني جوردون إلى برشلونة الإسباني.

ولا تزال التكهّنات مستمرة بشأن مستقبل قائد الفريق البرازيلي برونو جيمارايس.

وانتهت المباراة الأخيرة لهاو على رأس الجهاز الفني لنيوكاسل بخسارة قاسية، الأربعاء، 1ـ4 أمام بريستول سيتي، أحد أندية دوري المستوى الثاني الإنجليزي «تشامبيونشيب»، في مباراة تجريبية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.