نخبة آسيا.. السعودية تستضيف 3 نسخ

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، رسميًا على سلسلة من القرارات المهمة المتعلقة بالاستضافة واللوائح، من بينها تثبيت حقوق الاستضافة المؤقتة الممنوحة للاتحاد السعودي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي كانت قد أُقرت ديسمبر 2023، لتصبح حقوقًا مؤكدة لمواسم 2026ـ2027 و2027ـ2028 و2028ـ2029.

وبالإضافة إلى اعتماد لائحة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا اليابان 2028، أقر المكتب التنفيذي أيضًا إعادة تنظيم استراتيجية لخارطة بطولات الفئات العمرية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد استضافة البطولات القارية.

وبموجب الخطة المحدثة، تم نقل حقوق استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2027 إلى الاتحاد الأوزبكي، في حين مُنح الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا حقوق استضافة النسخة التالية من البطولة 2029.

كما اعتمد المكتب التنفيذي اليابان لاستضافة نسخة 2028 من كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي ستشكل التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لوس أنجليس 2028.

وحصلت اليابان على حق الاستضافة بعد عملية تنافسية لتقديم ملفات الترشح، شارك فيها كل من الأردن، وقرغيزستان، وقطر، وأوزبكستان، إلى جانب الإمارات التي سحبت ملفها في وقت سابق من العام الجاري.

وعلى الرغم من أن جميع الملفات النهائية استوفت الحد الأدنى من المتطلبات، فقد وقع الاختيار على اليابان استنادًا إلى منشآتها ذات المستوى العالمي، وانخفاض المخاطر التشغيلية، وانطلاقًا من مبدأ ضمان التنوع الجغرافي والتناوب الاستراتيجي في استضافة البطولات الكبرى لكرة القدم الآسيوية.

كما تم اعتماد عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النزاهة التنافسية في بطولات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي.

وبدءًا من موسم 2026ـ2027، ستُجرى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة وفق مجموعة من المبادئ الأساسية المحدثة الخاصة بجدولة المباريات، بما يتماشى مع النظام الجديد الموسع الذي يضم 32 ناديًا. وسيخوض كل نادٍ مباراتين أمام الأندية الموجودة في كل مستوى، وفقًا لما تحدده القرعة، التي ستعتمد أربعة مستويات بدلًا من مستويين. ولضمان أعلى درجات العدالة الرياضية، ستلعب مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في توقيت موحّد داخل منطقتي الشرق والغرب كل على حدة.

ومن جهة أخرى، ستضمن اللوائح الجديدة الخاصة بتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا حصول الدول المستضيفة للنسخة السابقة على مقعد في مرحلة التصفيات إذا شاركت لاحقًا بصفتها غير مستضيفة. وفي المقابل، فإن أي اتحاد وطني عضو لا يشارك في البطولة أو ينسحب منها، سيهبط إلزاميًا إلى المرحلة التطويرية في النسخة التالية.

وفي الوقت ذاته، ومن أجل الحفاظ على اكتمال عدد المنتخبات المشاركة في التصفيات والبالغ 32 منتخبًا، سيتم منح المقاعد الشاغرة لأعلى المنتخبات تصنيفًا التي هبطت إلى المرحلة التطويرية في الدورة السابقة. أما إذا انسحب أي منتخب بعد اعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للمشاركين، فستستمر البطولة من دون تعيين بديل.