إصابة عضلية تحرم أسينسيو من البداية

يغيب راؤول أسينسيو، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عن بداية الموسم الجديد من الدوري «لاليجا» بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلنه وصيف بطل الموسم الماضي، الخميس.

وأكد النادي الملكي عبر بيان صحافي على أن الفحوص الطبية كشفت عن إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليمنى، مشيرًا إلى أن موعد عودته سيتحدد وفق تطور حالته واستجابته للعلاج.

وأضاف البيان: «بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد للاعبنا راؤول أسينسيو، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية للساق اليمنى، وحالته قيد المتابعة».

ووفقًا لتقارير صحافية إسبانية، من المقرر أن يغيّب قلب الدفاع البالغ من العمر 23 عامًا، عن الملاعب ما بين أربعة وستة أسابيع.

وخاض أسينسيو 34 مباراة ضمن مختلف المسابقات في الموسم الماضي مع الفريق الملكي، وسجل خلالها هدفين.

وشارك أسينسيو في الشوط الأول من المباراة التجريبية أمام ليجانيس الثلاثاء الماضي، في فالديبيباس، قبل أن يتعرض للإصابة.

ويستهل ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه الجديد-القديم، موسمه بمواجهة إسبانيول في 22 أغسطس المقبل، قبل أن يستضيف ريال سوسييداد في 26 من الشهر ذاته، وملقة في 30 أغسطس.