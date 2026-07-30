ليفربول ينتصر في التجريبية الثانية

فاز فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، في مباراته التجريبية الثانية بقيادة الإسباني أندوني إيراولا، مدربه الجديد، وذلك على حساب فريق وريكسم الويلزي، الذي ينافس في دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، بنتيجة 1ـ0، على ملعب «يانكي ستاديوم» في نيويورك.

وسجل ريو نجوموها، مهاجم «الريدز» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من مسافة قريبة، أمام 42 ألف متفرج احتشدوا في ملعب البيسبول الشهير، معقل نادي نيويورك يانكيز، ونيويورك أف سي، فريق الدوري الأمريكي.

وسبق لليفربول أن فاز على مواطنه سندرلاند 4ـ2 السبت الماضي، في ناشفيل، مانحًا إيراولا، مدربه الجديد، الانتصار في اختباره الأول مدربًا للفريق خلفًا للهولندي أرني سلوت، المقال من منصبه.

وتخلل الفوز على سندرلاند إصابة جو جوميز، مدافع ليفربول، الذي كان من بين اللاعبين الغائبين، إلى جانب الفرنسي جيريمي جاكيه، الوافد الجديد، والهولندي ريان خرافنبرخ، والألماني فلوريان فيرتس، والسويدي ألكسندر إيزاك، لاعبي كأس العالم.

وأشار إيراولا قبل المباراة إلى أن خرافنبرخ وفيرتس وإيزاك من الممكن أن يعودوا للمشاركة في المباراة التجريبية الأخيرة لليفربول ضمن جولته الأمريكية، أمام مواطنه ليدز يونايتد على ملعب «سولدجر فيلد» في شيكاغو الأحد المقبل.