كلوس يحطم أرقاما قياسية

فاز السباح الجنوب إفريقي المخضرم تشاد لو كلوس، الخميس، بميداليته الحادية والعشرين في دورات ألعاب الكومنولث، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الرياضيين تتويجًا ​بالميداليات في تاريخ البطولة، متجاوزًا الأسترالية إيما ماكيون.

وأسهم السباح البالغ من العمر 34 عامًا في إحراز جنوب إفريقيا الميدالية البرونزية في سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 متر للرجال، بعدما شارك في مرحلة الفراشة، ليضيف بذلك الميدالية الثالثة إلى رصيده في نسخة 2026، عقب فوزه بفضية التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 ‌متر وبرونزية ‌التتابع الحر أربعة في 100 ​متر للرجال. ويضم ‌سجله ⁠القياسي ​21 ميدالية، ⁠بواقع سبع ذهبيات وخمس فضيات وتسع برونزيات، حصدها على مدار خمس مشاركات متتالية في ألعاب الكومنولث. وكانت البداية في دورة دلهي 2010 حين كان في الثامنة عشرة من عمره وأحرز خمس ميداليات، قبل أن يضيف سبع ميداليات أخرى في جلاسكو 2014. وواصل لو ⁠كلوس تألقه بحصد خمس ميداليات في دورة ‌جولد كوست 2018، ثم أضاف ‌ميدالية أخرى في دورة برمنجهام ​2022.

وقال لو كلوس عقب سباق التتابع :«كان ‌الأمر مؤثرًا للغاية، لكنني أعتقد أن الميداليتين الأوليين في ‌هذه الدورة كانتا أكثر أهمية بالنسبة لي، لأنني اضطررت إلى تجاوز تحدٍ كبير. أما الليلة، فكان علي فقط الحفاظ على هدوئي وإنجاز المهمة».

وأضاف «الطريقة التي سبح بها الفتيان والفتيات كانت ‌رائعة. لقد بذلوا كل ما لديهم. كانوا يرددون باستمرار: «نفعل ذلك من أجل تشاد» قبل نزولهم ⁠إلى ⁠المسبح، وهذا يعني لي الكثير».

ويعد لو كلوس أيضًا أحد أبرز أبطال السباحة الأولمبية، بعدما فاجأ العالم في أولمبياد لندن 2012 حين تفوق على الأسطورة الأمريكي مايكل فيلبس بفارق 0.05 ثانية فقط، ليحرز ذهبية سباق 200 متر فراشة.

وكان فيلبس آنذاك متوجًا برصيد 14 ذهبية أولمبية، ولم يتعرض لأي هزيمة في هذا السباق منذ 2001. كما أحرز لو كلوس ميداليات أولمبية في دورة ريو دي جانيرو 2016، وشارك لاحقًا في ​ألعاب طوكيو وباريس. وكان ​قد أكد في تصريحات سابقة تطلعه إلى التأهل لأولمبياد لوس أنجليس 2028، الذي قد يكون مشاركته الأولمبية الخامسة.