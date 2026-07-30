كلوني يهرب مع أمل من فرنسا

قال وكيل أعمال الممثل الأمريكي جورج كلوني، الخميس: «إن موكله ​وزوجته البريطانية أمل، وهي محامية دولية متخصصة في حقوق الإنسان، غادرا منزلهما الفاخر في برينيول بسبب حرائق الغابات التي تجتاح هذه المنطقة جنوب فرنسا». ‭

‬وأطلع الوكيل «رويترز» ‌على رسالة ‌أرسلها الممثل ​إلى ‌ديدييه بريمون، ⁠رئيس ​بلدية مدينة ⁠برينيول، عبر فيها عن قلقه في وقت تكافح فيه مناطق عديدة في فرنسا حرائق الغابات.

وكتب كلوني «عزيزي ديدييه، لا نعرف حتى الآن ما إذا ⁠كان منزلنا الجميل سينجو من ‌هذه الحرائق، لكننا ونحن نغادر ​برينيول نود ‌التأكيد على أمرين .. أولًا، نتمنى لك ‌ولأهل مدينتنا السلامة. وثانيًا، نؤكد أنا وأمل التزامنا بأنه مهما حدث فإننا جزء من هذا المجتمع ‌وسنسهم في إعادة بنائه. نحن نحب برينيول وأصدقاءنا الذين يعيشون ⁠فيها».

وحصل ⁠الزوجان وتوأمهما البالغان من العمر تسعة أعوام، ألكسندر وإيلا، على الجنسية الفرنسية في 2025.

واشترى الزوجان منزلهما في برينيول الواقع في مزرعة عنب بمنطقة بروفانس ألب كوت دازور في 2021، عندما كانت قيمته التقديرية تبلغ نحو ​تسعة ملايين ​يورو.