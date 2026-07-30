شوماخر يعترض على عقوبة ساينز

أوضح الألماني رالف شوماخر، مُحلل ومعلق سباقات فورمولا 1، وسائق السباقات السابق، أن عقوبة كارلوس ساينز، سائق فريق ويليامز ريسنج، الصادرة في حقه في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، لم تُكن رادعة، مُطالبًا بعقوبة إضافية في الجولة المقبلة.

وانضم معلق الفورمولا 1 رالف شوماخر إلى المنتقدين للواقعة، معتبرًا أن العقوبة لم تكن كافية على الإطلاق، وقال في تصريح صحافي نقله موقع «موترسبورت» العالمي، المتخصص في رياضات السيارات والمحركات: «ما فعله كان مستفزًا للغاية، في تلك اللحظة، لم يكن أيّ من السائقين الذين يجري تجاوزهم باللفات ينافس على النقاط، ثم يصل متصدر السباق، ويذهب ساينز ليصطدم بسيارته، من وجهة نظري، هذا تصرف غير مقبول على الإطلاق، العقوبة القياسية البالغة خمس ثوانٍ لا تكفي في مثل هذه الحالة».

وأضاف السائق الألماني السابق : «أعتقد أنه تجب معاقبة ساينز أيضًا في السباق المقبل، ينبغي أن يحصل على عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في تصفيات زاندفورت، وإلا فإن ذلك سيشكل سابقة سيئة، فمثل هذه الأمور يجب ألا تحدث على الحلبة إطلاقًا، كل سائق يعرف جيدًا ما الذي يحدث على الحلبة، لديك مهندس، وتطرح الأسئلة، كما أنك تنظر أيضًا إلى المرايا. وإذا قال لي سائق إنه لا يستطيع النظر إلى المرآة أثناء القيادة، فهذا يعني أن هذا المستوى يفوق قدراته، وعليه أن ينسحب من السباق. ما حدث كان يتعارض تمامًا مع جميع مبادئ الروح الرياضية».

وتسبب عطل تقني في نظام الأعلام الزرقاء الآلي خلال جائزة المجر الكبرى في حالة من الفوضى أثناء تجاوز متصدري السباق للسيارات المتأخرة بفارق لفات، ما جعل ساينز، سائق ويليامز يحتك بسيارة أوسكار بياستري، متصدر السباق، بينما كان ينافس فرناندو ألونسو، قرر مراقبو السباق معاقبته بإضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه.