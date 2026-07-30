القادسية.. الفيصلي يعتذر ورودجرز يطلب أخيرة

طلب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، من إدارة الكرة، البحث عن مواجهة تجريبية، بعد إلغاء اختبار الفيصلي الأردني المقررة في الثاني من أغسطس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتلقت إدارة النادي الشرقي، اعتذارًا من نظيرتها في الفيصلي الأردني، عن المواجهة التجريبية المتفق عليها، بعد إلغاء الأخير المعسكر التدريبي في الدمام.

وكان القادسية وصل الإثنين الماضي إلى مدينة الخبر، عقب نهاية معسكره الإعدادي الذي نظم في مدينة جيرونا الإسبانية وشهد لعب ثلاث مواجهات تجريبية، إذ من المقرر أن ينهي تحضيراته بمواجهة تجريبية رابعة، على أن تحدد خلال الساعات المقبلة، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.