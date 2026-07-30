كوبا أمريكا.. برازيل جديد بدماء شابة

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، لشبكة «جي.إي» الإخبارية البرازيلية، أن نيمار، وكاسيميرو، ودانيلو، لن يكونوا ضمن حسابات الفريق مع سعي المنتخب لبناء تشكيلة أصغر سنًا لخوض كأس كوبا أمريكا 2028.

وقال أنشيلوتي في المقابلة الصحافية: «أعتقد أن كأس العالم هذه تمثل نهاية جيل من اللاعبين المهمين للغاية، بداية من نيمار ومرورًا بدانيلو وكاسيميرو وجميع اللاعبين الذين ⁠تجاوزوا 30 عامًا في كأس العالم».

وأضاف المدرب الإيطالي :«سنستكشف لاعبين ‌جددًا يمكنهم الانضمام، لا ‌أقول لكأس العالم المقبلة في 2030، ​بل لاعبين يمكنهم المنافسة ‌بالفعل في الهدف الأول، وهو كوبا أمريكا 2028».

وتابع أنشيلوتي الذي تولى تدريب البرازيل في يونيو 2025 : «لن أقول إنني سأستبدل ⁠كافة اللاعبين ⁠البالغ عددهم 26. سنبقي على بعض اللاعبين المهمين الذين يمكنهم مواصلة العمل، مثل ماركينيوس على سبيل المثال، أعتقد أن من المهم أن يبقى لإعطاء مؤشر على استمرارية العمل. لكن الفكرة هي التغيير وإدخال جيل جديد».

وكان نيمار صاحب الـ34 عامًا، اعتزل اللعب ​الدولي ‌بعد ⁠خروج البرازيل من ​كأس العالم ⁠2026، بالخسارة أمام النرويج في دور 16، بينما لم يعلن كاسيميرو «34 عامًا» لاعب الوسط، ودانيلو «35 عامًا» المدافع اعتزالهما الدوليً بعد.

ووصلت البرازيل، التي ‌ستواجه أستراليا في مباراتين تجريبيتين في سبتمبر المقبل، إلى قبل نهائي كأس العالم مرة واحدة فقط منذ تتويجها الخامس القياسي 2002، ولم تفز بكوبا أمريكا منذ 2019.

وفيما يخص تواصل الاتحاد الإيطالي معه لتوليّ تدريب المنتخب الأزرق، أبان أنشيلوتي :«كان هناك مجرد اتصال من الاتحاد، لكن الأهم ليس المسألة متعلقة بالعقد، بل بالالتزام، لدي التزام تجاه البرازيل ليس لأنني وقّعت ​العقد، بل استنادًا إلى ​العام الذي قضيته هُنا، حظيت باستقبال رائع للغاية، ولا أريد خرق هذا الالتزام».