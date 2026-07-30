المونديال الإلكتروني.. الدوسري نجم لا ينسى في «EA Sports FC»

رسّخ مساعد الدوسري، نجم الرياضات الإلكترونية، المعروف بـ«Msdossary»، على مدار أعوام، مكانته بوصفه أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في رسم ملامح مشهد لعبة «إي أيه إف سي» «EA Sports FC»، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة «FIFA eWorld Cup»، ثم بلوغه المباراة النهائية في العام التالي.

لعب الدوسري دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بوصفها موطنًا للمواهب العالمية في كرة القدم الإلكترونية، ولم يقتصر نجاحه على كونه إنجازًا فرديًا، بل كان مصدر إلهام لجيل كامل، ليُثبت أن لاعبي المنطقة قادرون على المنافسة في أعلى المستويات.

لا يُعد الدوسري لاعبًا محترفًا فحسب، هو أيضًا المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لفريق «Team Falcons» السعودي، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثالث تواليًا في بطولة الأندية ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في تأكيد جديد على هيمنته على عالم الرياضات الإلكترونية، وقدرته على المنافسة في كُبرى البطولات.

لم يكن الدوسري النجم الوحيد من المنطقة في البطولة، واتجهت الأنظار إلى 6 لاعبين من أصل 36 محترفًا تنافسوا في بطولة العالم للعبة «إي أيه إف سي 26»، يمثلون السعودية، المغرب، الجزائر، وقطر.

خاض هؤلاء المنافسات تحت رايات أندية عالمية وإقليمية بارزة، من بينها «Team Falcons»، ونادي القادسية للرياضات الإلكترونية، وFUT Esports، وTeam Vitality.

وتضم قائمة المشاركين اللاعب السعودي مساعد الدوسري «Msdossary»، ومواطنه أحمد مجاهد «AbuMakkah»، والمغربي يوسف شريف «xcharifx»، وآدم «Adam Hatake»، إلى جانب الجزائري إليان «Ilian»، والقطري راشد «RXSHIID»، ويعكس هذا الحضور حجم المواهب التي تزخر فيها منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، واتساع حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.

ويكشف حضور مؤسسات احترافية مثل فريق «Team Falcons» عن تحولٍ نوعي في مشهد الرياضات الإلكترونية بالمنطقة، التي أصبحت تضخّ الاستثمارات في سبيل بناء منظومة تنافسية متكاملة هدفها تحقيق الفوز على أعلى المستويات، وليس مجرّد الاكتفاء بالمشاركة، إذ يُعتبر المجال واعدًا أمام الجيل الجديد من اللاعبين في المنطقة، ويحمل لهم المستقبل مسارات أوضح للنمو والتطور، ومجالًا أكبر لتلقّي الدعم، مع فرصة حقيقية للانتقال من المنافسات المحلية إلى أكبر المحافل العالمية.