النخبة الآسيوية تحرم «روشن» من 11 حكما

يغيب 11 حكمًا دوليًّا عن معسكر حكام دوري روشن السعودي، الذي ينطلق السبت في إسبانيا، وفق مصادر «الرياضية» بسبب تزامنه مع دورة حكام النخبة الآسيويين التي سيعقدها الاتحاد القاري لكرة القدم في اليابان وأوزبكستان.

وكشف لـ «الرياضية» مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للعبة، عن أن سبعة حكام دوليين لن يشاركوا في المعسكر الخارجي، إلى جانب أربعة دوليين لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لتزامن موعده مع دورة حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي.

وبيَّن مانويل، أن الحكام الـ 11 سيشاركون في جلسة مخصَّصة، تنظِّمها لجنة الحكام حيث سيتم إطلاعهم على أبرز المحاور التي تضمَّنها المعسكر التدريبي، بما في ذلك آخر التعديلات على قوانين كرة القدم.

وحسبَ المصادر، سيكون خالد الطريس ومحمد العبكري وعبد الله الشهري موجودين في دورة الحكام التي ستنظَّم في اليابان حيث سيتم تكريمهم من قِبل الاتحاد القاري بعد مشاركتهم في كأس العالم 2026 التي اختُتمت أخيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إلى جانب بقية الحكام الآسيويين المشاركين في المونديال.

في حين يشارك بقية الحكام السعوديين في ورشة العمل الأخرى التي ستُجرى في أوزبكستان ضمن حكام غرب القارة.