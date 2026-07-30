الخليج يبحث عن التجريبية الأخيرة

يستهل فريق الخليج الأول لكرة القدم المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي الأحد المقبل في مقر النادي بسيهات وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وينتظر أن يواصل الفريق برنامجه الفني والبدني خلال هذه المرحلة، على أن تتخلل تحضيراته خوض مباراة تجريبية أخيرة قبل انطلاق منافسات الدوري، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

من جانب آخر، تواصل إدارة كرة القدم متابعة سوق الانتقالات المحلية، ودراسة الخيارات المتاحة لتدعيم صفوف الفريق، إلا أن محدودية الخيارات المتوفرة وجودتها تمثل تحديًا أمام إتمام أي تعزيزات إضافية، في ظل حرص الإدارة على التعاقد مع عناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

ويدشن الخليج أولى مبارياته في دوري روشن السعودي أمام التعاون 15 أغسطس المقبل على ملعب نادي التعاون في بريدة.