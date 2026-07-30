«هوكي الجليد» يمدّد حظر ‌روسيا وبيلاروسيا

أعلن الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد، الخميس، تمديد الحظر على ‌روسيا وبيلاروسيا واستبعادهما من معظم بطولات هوكي الجليد الدولية الكبرى الموسم المقبل بسبب مخاوفَ مستمرةٍ تتعلَّق بالسلامة والأمن ونزاهة المنافسات الرياضية.

ويعني القرار أن منتخبات روسيا لن تشارك في بطولات الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد خلال موسم 2026ـ2027، بما في ذلك بطولة العالم للرجال، وبطولة العالم للناشئين، وبطولتا العالم للرجال والسيدات تحت 18 عامًا.

كذلك ستظل بيلاروسيا مستبعدةً من بطولة العالم للناشئين على الرغم من أن الاتحاد الدولي أعلن في وقتٍ سابقٍ خططًا لإعادة دمج البلاد في بعض البطولات الأدنى ‌تصنيفًا، بما في ‌ذلك منافسات تحت 18 عامًا للرجال والسيدات، ​وبطولة ‌العالم ⁠للسيدات ​للدرجة الرابعة.

وذكر ⁠الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد في بيانٍ: «تماشيًا مع النهج القائم على تقييم كل بطولةٍ بشكلٍ منفصلٍ، ستتم مراجعة أهلية مشاركة روسيا في بطولة العالم للسيدات 2027 من قِبل مجلس الاتحاد الدولي بشكلٍ منفصلٍ، نوفمبر 2026، مع الأخذ في الاعتبار الظروف وتقييم المخاطر المطبَّقة في ذلك الوقت».

وفازت روسيا بخمسة ​ألقابٍ لبطولة العالم التابعة ​للاتحاد الدولي لهوكي الجليد بوصفها دولةً مستقلةً.

وتستضيف ألمانيا النسخة المقبلة من البطولة، مايو المقبل.