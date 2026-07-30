التعاون يستوفي شروط «الكفاءة»

استوفت إدارة نادي التعاون جميع متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها تسجيل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الجدد، وفق ما ذكره لـ«الرياضية» مصدر مطلع.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي برئاسة بدر الغنام أنهت جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة، على أن تتلقى الشهادة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للنادي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات قيد الصفقات الجديدة في قائمة «سكري القصيم» قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتُعد شهادة الكفاءة المالية، الصادرة عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شرطًا أساسيًا لتسجيل اللاعبين الجدد، إذ لا يمكن اعتماد أي صفقة قبل حصول النادي على الشهادة واستكمال موافقة لجنة الرقابة المالية التابعة للرابطة، بعد رفع ملفات التعاقدات والمستندات الخاصة بكل لاعب ومراجعتها.

وتسابق إدارة التعاون الزمن لإنهاء جميع الإجراءات الإدارية قبل بداية الموسم، بما يضمن قيد الصفقات الجديدة وإتاحة مشاركتها مع الفريق منذ الجولات الأولى، في وقت يواصل فيه الفريق تحضيراته الفنية استعدادًا للموسم الجديد.

ويستهل الفريق القصيمي مشواره في دوري روشن السعودي على ملعبه 15 أغسطس المقبل أمام الخليج.