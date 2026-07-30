بمهرجان أهداف.. سيدات النصر إلى نصف نهائي «غرب آسيا»

بلغ فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا بعد الفوز العريض على نظيره نفط الشمال العراقي 9ـ0، الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية.

وافتتحت الفرنسية نسرين بهلولي التسجيل عند الدقيقة 14، وأضافت التنزانية كلارا لوفانجا الهدفين الثاني والثالث «23 و35»، فيما جاء الرابع عكسيًّا عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر برباعيةٍ نظيفةٍ.

وفي الشوط الثاني، عزَّزت البحرينية حصة العيسى النتيجة بالهدف الخامس عند الدقيقة 53، ثم أحرزت مباركة الصيعري السادس «61»، وسجلت البرازيلية أندريا فاريا السابع «75»، وأضافت لوفانجا الثامن لفريقها والثالث لها «77» قبل أن تختتم العيسى مهرجان الأهداف بالتاسع عند الدقيقة 90+4.

وضَمِن النصر تأهله إلى نصف النهائي بالعلامة الكاملة بعد أن استهلَّ مشواره بالفوز على الهلال السوري 5ـ0، رافعًا رصيده إلى ست نقاط، مع تسجيل 13 هدفًا، والمحافظة على نظافة شباكه.