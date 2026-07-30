تعادل ملقا يختتم معسكر الاتحاد

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم 2ـ2 مع ملقة الإسباني، مساء الخميس، في رابع وآخر مباراةٍ تجريبيةٍ ضمن معسكر الإعداد الخارجي، الذي ينتهي بالعودة الجمعة إلى جدة.

وأنهى «النمور» الشوط الأول متقدمين بهدفين، أحرزهما الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين والمهاجم النيجيري جورج إلينيخينا في الدقيقتين 1 و34 على الترتيب. وردَّ ملقة بهدفين في الدقيقتين 55 و58 من الشوط الثاني، فارضًا التعادل على فريق المدرب الألماني ينس فيسينج.

وقبل تسع ساعاتٍ من المباراة، لعِب الاتحاد تجريبيةً أخرى، بالاحتياطيين، خسِرها 2ـ4 أمام مايوركا الإسباني.

بذلك، انتهى معسكره في إسبانيا، ويعود الجمعة، على متن رحلةٍ جويةٍ، إلى السعودية لبدء آخر مرحلةٍ من برنامج الإعداد قبل انطلاق الموسم المقبل.

وخاض الفريق مباراتين تجريبيتين أخريين ضمن المعسكر، أسفرتا عن فوزه 3ـ2 على أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي، الثلاثاء قبل الماضي، و2ـ1 على لاس بالماس الإسباني، السبت.