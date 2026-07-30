الاتحاد يتعادل

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم 2ـ2 مع ملقة الإسباني، مساء الخميس، في رابع وآخر مباراةٍ تجريبيةٍ ضمن معسكر الإعداد الخارجي، الذي ينتهي بالعودة الجمعة إلى جدة (المركز الإعلامي - الاتحاد وملقة)