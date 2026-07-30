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الاتحاد يتعادل

2026.07.30 | 11:02 pm
تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم 2ـ2 مع ملقة الإسباني، مساء الخميس، في رابع وآخر مباراةٍ تجريبيةٍ ضمن معسكر الإعداد الخارجي، الذي ينتهي بالعودة الجمعة إلى جدة (المركز الإعلامي - الاتحاد وملقة)
الاتحاد يتعادل

الاتحاد يتعادل

الاتحاد يتعادل

الاتحاد يتعادل