الرياض وجازان.. 5 مسارات تعزز الوجهات السياحية

أسهم التطور الذي شهدته شبكة الطرق في السعودية، الممتدة لأكثر من 73 ألف كيلومتر، في تصدر السعودية المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وفق تقارير منتدى التنافسية العالمي، بما يعزز الربط بين المدن والمحافظات، ويرتقي بخدمة مستخدمي الطرق، ويسهم في تسهيل حركة التنقل في مختلف مناطق البلاد.

وأوضحت هيئة الطرق، أن قطاع الطرق يُعدُّ ركيزةً أساسيةً وممكِّنًا حيويًّا لعديدٍ من القطاعات، في مقدمتها قطاع السياحة، مبينةً أن منطقة جازان تتمتع بشبكة طرقٍ متطورةٍ، تشكِّل شريانًا حيويًّا يدعم الحركة الاقتصادية والسياحية، ويسهم في تسهيل وصول الزوار إلى الجبال والسواحل والمزارع التي تزخر بها المنطقة، بما يتيح لهم استكشاف مقوماتها الزراعية والسياحية وإرثها الحضاري.

وذكرت الهيئة، أن المسافرين برًّا من الرياض إلى منطقة جازان يمكنهم الاستفادة من خمسة مساراتٍ رئيسةٍ تختلف في طول المسافة، ومدة الرحلة، والمحطات التي تمر بها في إطار توفير خياراتٍ متعددةٍ لمستخدمي الطرق.

وأفادت بأن المسار الأول، وهو الأسرع، يبدأ من مدينة الرياض مرورًا بمحافظات الرين، وبيشة، وأبها، والدرب، وصولًا إلى منطقة جازان، ويبلغ طوله نحو 1107 كيلومترات، فيما تستغرق الرحلة عبره نحو 11 ساعةً و35 دقيقةً.

أمَّا المسار الثاني، فيمرُّ بمحافظات وادي الدواسر، وتثليث، وأبها، والدرب، ثم جازان، ويبلغ طوله نحو 1152 كيلومترًا، وتستغرق الرحلة عبره نحو 12 ساعةً و5 دقائق.

في حين يمرُّ المسار الثالث بمحافظات وادي الدواسر، وتثليث، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، والريث، ثم جازان، ويبلغ طوله نحو 1198 كيلومترًا، وتستغرق الرحلة عبره نحو 13 ساعةً و16 دقيقةً.

وكشفت عن أن المسار الرابع يمرُّ بمحافظات الطائف، والباحة، وأبها، والدرب، ثم جازان، ويبلغ طوله نحو 1440 كيلومترًا، وتستغرق الرحلة عبره نحو 15 ساعةً و5 دقائق، فيما يمرُّ المسار الخامس بالطائف، ومكة المكرمة، والليث، والقنفذة، والشقيق، ثم جازان، ويبلغ طوله نحو 1474 كيلومترًا، وتستغرق الرحلة عبره نحو 17 ساعةً.

وتتميَّز منطقة جازان بموقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، وتُعدُّ بوابةً رئيسةً إلى جزر فرسان، وتجمع المنطقة بين السهول الساحلية والجبال والوديان والجزر، ما يمنحها تنوعًا بيئيًّا ومناخيًّا فريدًا، وتشتهر بإنتاج عديدٍ من المحاصيل الزراعية، في مقدمتها البن السعودي والمانجو، إلى جانب ما تضمه من مقوماتٍ سياحيةٍ وطبيعيةٍ وتراثيةٍ.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تأتي هذه الجهود لدعم السياحة، بالشراكة بين الهيئة العامة للطرق والهيئة السعودية للسياحة، إذ يُعدُّ قطاع الطرق من القطاعات الحيوية والمُمكِّنة لقطاع السياحة، وتشرف هيئة الطرق على تنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يرتكز على معايير السلامة والجودة والكثافة المرورية.