أبها.. ديالو أساسيًا وروزيه بديلًا

يدخل الفرنسي لورينتز روزيه، لاعب الوسط المنضم إلى فريق أبها الأول لكرة القدم، بديلًا في المواجهة التجريبية مع ريزه سبور التركي، الجمعة، فيما ينتظِر المدافع الفرنسي عبده ديالو المشاركة من البداية بعد تعافيه من كدمةٍ في كاحل القدم اليمنى.

وذكر لـ «الرياضية» عبد الله مضواح، مدير الفريق، أن ديالو، الذي خضع أخيرًا لجلساتٍ علاجيةٍ مكثفةٍ، جاهزٌ بدنيًّا، وكان أساسيًّا في مناورةٍ ضمن التدريب الجماعي، الخميس، ما يُرجِّح حضوره من البداية أمام ريزه سبور، أمَّا روزيه، الذي وقَّع مع النادي الثلاثاء بعد موسمٍ مع الحزم، فسيدخُل بديلًا.

ويقترب أبها من اختتام معسكره الإعدادي في سلوفينيا، الذي بدأ قبل نحو أسبوعين ويتابِعُه ميدانيًّا سعد الأحمري، رئيس النادي.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الفريق ومسؤولو النادي المرافقون إلى السعودية، مساء السبت.

وفي تصريحاتٍ لـ «الرياضية»، أكد الأحمري حرصه على متابعة مُجريات التحضيرات للموسم الجديد عن قربٍ، متطلِّعًا إلى أداء الفريق دور «الحصان الأسود» على صعيد دوري روشن السعودي.

وبعد العودة إلى المسابقة، عقِب موسمَي غيابٍ، جدَّد النادي الثقة في المدرب الكرواتي دامير بوريتش.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تعاقد أبها مع تسعة لاعبين، بينهم ثلاثة أجانب، هم الفرنسي دونوفان ليون، حارس المرمى، وروزيه، وديالو. ومن المحليين، انضمَّ عبد الكريم دارسي، المعار من الهلال، وفيصل الصبياني، المعار من الشباب، والحارس المخضرم مصطفى ملائكة.