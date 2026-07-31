جوميز يربك حسابات ليفربول

كشف الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، عن أن المدافع جو جوميز من المتوقَّع أن يغيب عن بداية مشوار «الريدز» في الدوري الممتاز بعد تعرُّضه لإصابةٍ عضليةٍ خلال الفوز على سندرلاند في مباراةٍ تجريبيةٍ.

واضطر جوميز «29 عامًا» إلى مغادرة الملعب بعد أقل من عشر دقائق على بداية فوز ليفربول في ناشفيل، الأسبوع الماضي.

وقال إيراولا للصحافيين عقب اللقاء: «يعاني جو من إصابةٍ عضليةٍ. أعتقد أن الأمر كان واضحًا منذ البداية، إذ اشتكى منها مباشرةً، لذا سيعتمد الأمر على تحسُّن حالته، لكنَّه سيغيب أسابيعَ عدة».

وأضاف: «ليست إصابةً كبيرةً. إنها عاديةٌ، لكنْ أعتقد أنه سيكون من المستحيل أن يكون معنا في بداية الموسم، لأننا لسنا بعيدين كثيرًا عن انطلاقه».

وتُشكِّل إصابة جوميز ضربةً دفاعيةً لليفربول بينما يواصل الفريق استعداداته للموسم الجديد.

ويبدأ ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نيوكاسل يونايتد، 23 أغسطس المقبل.