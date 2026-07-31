ميسي يعود إلى إنتر ميامي

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، الخميس، بعد عشرة أيامٍ من خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وظهر قائد الفريق وهو يدخل ملعب التدريبات مع زميله في الإنتر الأوروجوياني لويس سواريز في مقطع فيديو، نشره النادي بحساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد الهزيمة أمام إسبانيا 0ـ1 في النهائي، أمضى ميسي وقتًا مع عائلته في روزاريو، مسقط رأسه.

وكتب قائد الأرجنتين في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي للنهائي: «الألم شديدٌ للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح، لكنني أحتفظ أيضًا بكل الجوانب الإيجابية».

وكان ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، يُمنِّي النفس بقيادة الأرجنتين لإحراز اللقب للمرة الثانية تواليًا والرابعة في تاريخها. ولم يوضح الهداف التاريخي وصاحب الرقم القياسي في المباريات الدولية حتى الآن إذا ما كان سيواصل اللعب مع المنتخب.

ويلتقي إنتر ميامي فريق كولومبوس كرو، الأحد، في الدوري المحلي قبل أن يستهل مشواره في كأس الرابطتين، المسابقة المشتركة بين أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي، الأربعاء المقبل، بمواجهة سان لويس.