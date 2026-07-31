بـ 25 مليونا.. إسبي يعزز هجوم الريال

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، مع المهاجم الشاب كارلوس إسبي قادمًا من ليفانتي بعد أن دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 25 مليون يورو.

وذكر النادي في بيانٍ، أن إسبي «21 عامًا»، الذي اختير أفضل لاعبٍ تحت 23 عامًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وقَّع على عقدٍ يمتدُّ خمسة مواسم حتى 2031.

وسبق للاعب تمثيل منتخبَي إسبانيا تحت 19 و20 عامًا، كما خاض 66 مباراةً بقميص ليفانتي، سجل خلالها 20 هدفًا.

وحسبَ وسائل إعلامٍ إسبانية، كان كارلوس قريبًا من الانتقال إلى برايتون الإنجليزي قبل أن يتحرك الريال لحسم الصفقة.

ولم يؤكد ليفانتي قيمة الصفقة، لكنَّه أوضح في بيانٍ أنها تُمثِّل أكبر عملية بيعٍ في تاريخ النادي للاعبٍ تخرَّج في أكاديميته.

ويُعدُّ إسبي خامس صفقات الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب الوسط، في صفقةٍ حرةٍ من مانشستر سيتي، والظهير الإسباني مارك كوكوريا من تشيلسي، والفرنسي إبراهيما كوناتيه، قلب الدفاع، من ليفربول، والهولندي دينزل دومفريس، الظهير الأيمن، إلى جانب التعاقد مع مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.