الآسيوي يدعم «يويفا» و«كونكاكاف» أمام مشروع «فيفا»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، دعم نظيريه الأوروبي «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي للعبة «كونكاكاف»، المعارضين لمشروع الاتحاد الدولي «فيفا» الرامي إلى إنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، بهدف «حماية كأس العالم».

وأصدر الاتحاد القاري الذي يضم 47 عضوًا، بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«في ضوء المواقف التي عبّر عنها «يويفا» و«كونكاكاف»، وكذلك الانقسامات غير المسبوقة التي ظهرت في عالم كرة القدم، يرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ـ أيه أف سي ـ أن مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» المقترح لا يمكنه، بشكل واقعي، تحقيق الإجماع الواسع والوحدة الضروريين للمضي به قدمًا».

ومن دون أن يعلن معارضة واضحة للمشروع، اعتبر الاتحاد الآسيوي أن أيّ مقترح قد يهدد وحدة كأس العالم وطابعها العالمي يجب إعادة النظر فيه، وذلك غداة تلويح «يويفا» بمقاطعة مسابقات «فيفا»، أعقبه رفض بالإجماع من «كونكاكاف».

ورأى الاتحاد الآسيوي أن هذا المشروع سلّط الضوء على نقاط الضعف الجوهرية في آليات التشاور واتخاذ القرار داخل «فيفا»، داعيًا الاتحاد الدولي إلى إجراء مراجعة عاجلة لإطار الحوكمة الخاص به.

وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي :«إن مشروعًا بهذه الأهمية بإمكانه التأثير على المستقبل التجاري والرياضي والاستراتيجي لكرة القدم العالمية، لا ينبغي أن ينبثق عن إجراءات تمنح الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء وحتى الهيئات القيادية في «فيفا» شعورًا بأنها مستبعدة من العملية».

وعلى الرغم من موجة الاعتراضات هذه، جدد «فيفا» الجمعة تأكيده على عزمه مواصلة إجراء مشاورات «مفتوحة وديمقراطية»، بهدف إنجاز المشروع الذي يتمثل هدفه المعلن في رفع تمويل تطوير كرة القدم إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وتُتاح لمستثمرين من القطاع الخاص إمكانية تملّك حصص في «فيفا فوروورد إنتربرايز»، وهي الشركة الجديدة التي ستُنشأ لهذا الغرض، إلا أنهم سيبقون مساهمين أقلية بنسبة تقارب 20%، بحسب ما أوضحه «فيفا» الساعي إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار، استنادًا إلى تقييم للشركة المستقبلية يبلغ 20 مليار دولار.

وأشار «فيفا» إلى أنه سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على هذه الشركة، وكذلك بالسلطة الحصرية على حوكمة كرة القدم، والمسابقات والروزنامة والقرارات التنظيمية وغيرها.

وفي حال إقرار المشروع، قد يحصل كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في «فيفا» على منحة استثنائية بقيمة 20 مليون دولار مطلع 2027، كما سترتفع مخصصاتها المالية خلال دورة 2027ـ2030 من 8 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار.

ومن جانبه، طالب اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم «أو أف سي» اتحاداته الأعضاء الـ11 إلى دراسة مشروع «فيفا»، والمشاركة في عملية التشاور التي أطلقها الأخير.

وقال اتحاد أوقيانوسيا في بيان صحافي بثّه الخميس :«سيتم بحث هذا المقترح من قبل اللجنة التنفيذية للـ«أو أف سي» خلال اجتماعها المقبل في أغسطس. ويدعو «أو أف سي» اتحاداته الأعضاء إلى دراسة هذا المقترح والمشاركة في عملية التشاور».

كما دعا الاتحاد الإفريقي للعبة «كاف» اتحاداته الأعضاء إلى دراسة المقترح، فيما لم يصدر عن اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» أيّ موقف حتى الآن.