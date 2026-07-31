جايمي.. تلميذ زيدان يفتح صفحة حرمة

«متواضع محبوب لم تغيره الشهرة والأموال»، هكذا يصف أهالي حي ألوتشي الشعبي جنوب مدريد العاصمة الإسبانية ابن جلدتهم جايمي سيواني لاعب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم الجديد.

في 22 يناير 1997 ولد جايمي سيواني فالنسيانو في مدريد، حيث نشأ في أحضان أسرة فقيرة، وكان والده أندريس ووالدته أنجيليتا يعيشان حياة أسرية بسيطة بعيدة عن الترف، فتربى الفتى في بيئة تعلم فيها قيمة الجهد والتواضع منذ الصغر.

بدأ جايمي ممارسة اللعبة في سن مبكرة ضمن مدرسة كرة القدم البلدية في ألوتشي بين 2003 و2006، ثم انتقل إلى أكاديمية ريال مدريد في التاسعة من عمره قادمًا من نادٍ محلي صغير، وهناك مر عبر مختلف الفئات السنية حتى وصل إلى ريال مدريد كاستيا، وكان في البداية يلعب مهاجمًا سريعًا يتفوق على أقرانه في المباريات الصغيرة بفضل مهاراته وسرعته.

استمر في النادي الملكي حتى 2019 حيث خاض مباريات مع الفريق الأول في كأس الملك وتدرب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، ثم انتقل بعدها إلى هويسكا 2019، وأعير إلى لوجو، وعاش فترات في خيتافي وريال أوفييدو على سبيل الإعارة من باتشوكا المكسيكي، قبل أن يعود إلى هويسكا ويحط الرحال أخيرًا في نادي الفيصلي.

ذكر جايمي في أكثر من مناسبة أنه يفتخر بانتمائه إلى عائلة متواضعة في حي ألوتشي الشعبي، وأن هذه الخلفية جعلته يقدر الجهد والعمل أكثر، كما شارك خلال فترته في كاستيا في أعمال تطوعية مثل زيارة مدينة الأولاد في خيتافي.

تزوج من ماريا صديقة طفولته من الحي نفسه، ولديهما ابنان جايل وماتيو، ويعيشان حياة عائلية هادئة ويستمتع بالطبيعة والتنزه في الأماكن الهادئة.

في حرمة التي تبعد «195» كيلومتراً شمال غرب مدينة الرياض، يخوض الفتى القادم من مدريد تحديًا جديدًا برفقة «عنابي» سدير.