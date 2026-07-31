رحلة جديدة

قُدم البرازيلي كاسيميرو، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، إلى جماهير النادي رسميًا، ليبدأ رحلة جديدة في الملاعب (المركز الإعلامي ـ إنتر ميامي)