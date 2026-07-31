نيوم يكسب التجربة الخامسة

كسب فريق نيوم الأول لكرة القدم خامس مبارياته التجريبية، ضمن معسكره التحضيري الجاري حاليًا في مدينة ملقا الإسبانية 1ـ0 أمام لاس بالماس الإسباني، الجمعة.

وسجل الجزائري سعيد بن رحمة، مهاجم نيوم، هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة التاسعة من المباراة، التي جرت على ملعب مركز إستيبونا في مدينة ملقا.

والفوز هو الثالث لنيوم في معسكره الجاري، بعد انتصاره على أورلاندو بيراتس الجنوبي إفريقي والعربي القطري، فيما تعادل سلبًا مع بيتربره يونايتد الإنجليزي، وخسر أمام غرناطة الإسباني.

ومن المقرر أن تعود بعثة نيوم إلى تبوك خلال الأيام المقبلة، عقب نهاية المعسكر التحضيري في إسبانيا، الذي استمر نحو ثلاثة أسابيع، وتضمن تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

ويتأهب نيوم لموسم جديد يخوض خلاله منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى دوري أبطال الخليج للأندية.