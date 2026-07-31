دورة واشنطن.. دي مينور يُقصي هيويت ويتأهل

بلغ الأسترالي أليكس دي مينور، لاعب التنس، وحامل اللقب، الدور ربع النهائي من بطولة واشنطن المفتوحة في كرة المضرب، بتغلبه على مواطنه كروز هيويت بنتيجة 6ـ2 و6ـ3.

وقال دي مينور، بعد الفوز: «كان الأمر غريبًا بالتأكيد. كنت أعلم أني سأواجهه يومًا ما، لكني لم أتوقع أن يحدث ذلك هذا الأسبوع، شعور رائع. حتى قبل المباراة، كانت هناك كل تلك الصور المميزة التي تجمعنا، وكيف كبر كل منا مع مرور الأعوام، سعيد لأني تمكنت من تجاوز هذه المباراة، لكني متأكد من أننا سنخوض العديد من المواجهات في الأعوام المقبلة».

كما التحلق بدي مينور، المصنّف الأول في البطولة، إلى الدور عينه الأمريكي بن شيلتون الثاني.

وشكل دي مينور اختبارًا صعبًا للشاب كروز البالغ 17 عامًا، وهو نجل لايتون هيويت، النجم والمصنّف الأول السابق.

وبدا أن المجموعة الأولى تتجه إلى اكتساح كامل، بعدما تقدّم دي مينور 5ـ0، على حساب المصنّف 612 عالميًا، الذي حقق، الثلاثاء الماضي، الفوز الأول له في دورات «أيه تي بي» بتخطيه الأمريكي ماركوس جيرون.

واستعاد هيويت توازنه، وكسر إرسال منافسه في الشوط السادس 1ـ5، ثم حافظ على إرساله 2-5، قبل خسارة المجموعة 2-6.

وبدعم من الجمهور، ومن بينهم والده لايتون، بدأ هيويت المجموعة الثانية بصورة جيدة، إلا أنه خسر إرساله مجددًا في ثاني الأشواط، ولم يتمكن من مجاراة دي مينور الذي احتضنه بحرارة عند الشبكة بعد نهاية المباراة.

ويواجه دي مينور في الدور المقبل الأمريكي براندون ناكاشيما، الذي فاجأ التشيكي ياكوب منشيك السابع 7ـ6 «7ـ5» و3ـ6 و6ـ4.

ومن جهته، تأهل شيلتون بعد فوز شاق على الفرنسي أوجو أومبير 6ـ7 «3ـ7» و6ـ3 و6ـ4.

ولدى السيدات، بلغت الأمريكية جيسيكا بيجولا ربع النهائي على حساب البولندية ماجدالينا فريخ 3ـ6 و6ـ3 و6ـ0، على أن تواجه الروسية آنا كالينسكايا، الفائزة على الإندونيسية جانيس تجين 1ـ6 و6ـ3 و7ـ6 «9ـ7».

وحجزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مقعدها في ربع النهائي، بفوزها على الأوزبكية بولينا كوديرميتوفا 7ـ6 «7ـ4» و6ـ4، لتضرب موعدًا مع النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا، من أجل مكان في الدور نصف النهائي.

والتحقت الروسية دايانا شنايدر بركب المتأهلات، على حساب النمساوية أناستاسيا بوتابوفا 6ـ1 و6ـ2.