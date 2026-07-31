بلعيد يظهر مع التعاون في بريدة

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة ان الجزائري زين الدين بلعيد، سيلتحق في صفوف فريق التعاون الأول لكرة القدم قادمًا من شبيبة القبائل خلال الأيام المقبلة .

وبحسب المصادر ذاتها، حرمت إجراءات التأشيرة المدافع الدولي صاحب الـ27 عامًا من الالتحاق بالمعسكر الإعدادي للفريق القصيمي في مدينة ميرلو الهولندية، ما أجبر الإدارة على تأجيل إعلان الصفقة حتى العودة إلى بريدة.

وبدأ بلعيد تجربته الاحترافية الأولى في عمر الـ 20 عامًا، مع حسين داي الجزائري موسم 2019ـ2020، ولعب بقميصه 23 مباراة، قبل الانتقال إلى اتحاد العاصمة 2023ـ2024، حينها شارك بصفوفه في 137 مباراة.

وفي الموسم قبل الماضي، خاض تجربة احترافية خارج الجزائر مع سينت ترويدن البلجيكي، ولعب 23 مباراة قبل العودة إلى بلاده .

وفي الموسم الماضي، شارك مع شبيبة القبائل في 33 مباراة.

ويملك بلعيد، 19 مباراة دولية، ودافع عن ألوان «محاربو الصحراء» في نهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك، وشارك أمام الأردن والنمسا، وحل في مقاعد البدلاء أمام الأرجنتين وسويسرا.

وكان التعاون اختتم، الخميس، معسكره في ميرلو بعد أن خاض خلاله 4 مواجهات تجريبية انتصر في اثنتين منها على الدحيل القطري وهيلموند الهولندي، بينما انتهت اثنتان بالتعادل مع يوبين البلجيكي، والوصل الإماراتي.

وينتظر أن يدخل أصفر بريدة مرحلة ثالثة أخيرة من التحضيرات على ملعبه استعدادًا للموسم الجديد، الذي يستهله بمواجهة ضيفه الخليج في 15 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.