الاتحاد.. جنوى يحسم صفقة ميتاي

حسم جنوى التعاقد مع الألباني ماريو ميتاي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وفق «سكاي سبورتس» الإيطالية، الجمعة.

وذكرت القناة الإيطالية، أن الظهير الأيسر سينضم إلى جنوى، على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار الشراء.

ويوجد ميتاي حاليًا في مدينة جنوى، لإتمام الإجراءات اللازمة قبل انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد، والدخول إلى تدريباته الجماعية.

وكانت «الرياضية» ذكرت قبل نحو 10 أيام أن ناديي الاتحاد وجنوى دخلا في مفاوضات متقدمة من أجل انتقال ميتاي بنظام الإعارة، مع خيار الشراء.

وتعاقد الاتحاد مع ميتاي 22 عامًا صيف 2024 لمدة 4 مواسم حتى 2028.