دينيا يتولى مهمة التشيك

عُيّن الإسباني سانتي دينيا، صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، مدربًا جديدًا للمنتخب التشيكي الأول لكرة القدم، وفقًا لما أعلنه اتحاد اللعبة، الجمعة.

ويخلف دينيا البالغ 52 عامًا، ميروسلاف كوبيك، الذي ترك منصبه 29 يونيو الماضي، بعد خروج المنتخب التشيكي من الدور الأول لكأس العالم 2026.

ووقّع دينيا عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد، ليصبح أول مدرب أجنبي يقود المنتخب التشيكي.

وحقق المدافع السابق لأتلتيكو مدريد نجاحات لافتة مدربًا، إذ أحرز مع منتخبات الفئات العمرية الإسبانية لقب بطولة أوروبا تحت 17 عامًا في 2017، وبطولة أوروبا تحت 19 عامًا في 2019، قبل قيادة منتخب إسبانيا تحت 23 عامًا إلى الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، على حساب منتخب فرنسا، بقيادة تييري هنري.

ومن المقرر أن يخوض منتخب التشيك أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة دينيا في أواخر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ويواجه إنجلترا وكرواتيا وإسبانيا.

وقضى دينيا الجزء الأكبر من مسيرته لاعبًا مع أتلتيكو مدريد بين 1995 و2004، وأحرز معه لقب الدوري الإسباني 1996، كما خاض مباراتين دوليتين بقميص المنتخب الإسباني.