إنزاجي يفرض فترتين قبل الأهلي

يفرض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريبات صباحية ومسائية حتى موعد مواجهة الأهلي القطري التجريبية، الإثنين، في ختام معسكره الخارجي بمدينة شتاجرسباخ النمساوية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ولعب الهلال في المعسكر ثلاث مباريات، افتتحها بالفوز على شتورم جراتس النمساوي 2ـ1، وتغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ0، قبل الخسارة أخيرًا من مولودية الجزائر 0ـ2 الأربعاء.

ويفتتح الهلال، منافسات الموسم الجديد، حينما يستضيف الفيصلي، 14 أغسطس المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي.