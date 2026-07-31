رئيس الكونكاكاف ينافس على رئاسة «فيفا»

بدأ الكندي فيكتور مونتاياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف» في اتخاذ الخطوات للتنافس مع السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الانتخابات المقرر إجراؤها، مارس المقبل، وفق صحيفة «ذا آي بيبر»، الجمعة.

ويأتي هذا التقرير في ظل تزايد ‌التدقيق حول ‌إنفانتينو، الذي يواجه أول ​تحدٍ ‌كبير ⁠خلال ​فترة ولايته ⁠بعد أن قوبل اقتراح الفيفا ببيع حصة في كأس العالم بمعارضة واسعة النطاق من الاتحادات القارية الكبرى.

وأعلن إنفانتينو في أبريل أنه سيترشح لولاية رابعة لرئاسة الفيفا في انتخابات دورة 2027ـ2031 ⁠المقررة في المغرب يوم 18 مارس ‌من ‌العام المقبل.

وكان المسؤول السويسري ​الإيطالي يحظى بدعم ‌قوي من الاتحادات الوطنية حتى هذا ‌الأسبوع، عندما أدت خطط إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار، مرتبطة بالبطولة الأبرز في عالم كرة القدم، إلى حدوث تحول في ‌المواقف بين بعض الأطراف المعنية. وتواصلت رويترز مع الكونكاكاف للحصول ⁠على ⁠تعليق.

وفي اجتماع عُقد يوم الخميس، رفض 41 اتحادًا عضوًا في الكونكاكاف اقتراح الفيفا، لكنها لم تصل إلى حد تأييد دعوة الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» إلى مقاطعة بطولاته، بينما أعلن الاتحاد المكسيكي للعبة أنه سيراجع الخطة قبل تحديد موقفه.

وأوضح الكونكاكاف إن الأعضاء أعربوا عن «مخاوف عميقة» بشأن عدم اتباع الإجراءات القانونية ​السليمة، والجدول ​الزمني المضغوط، وغياب المراجعة أو الموافقة من الهيئات المعنية التابعة للفيفا.