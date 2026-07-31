معاقبة تشيلسي بحظر تسجيل فترتين

فرضت لجنة مستقلة على نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، غرامة مالية قدرها 13.4 مليون دولار، ومُنع من تسجيل اللاعبين خلال فترتي انتقالات، مع وقف التنفيذ، بسبب مخالفاته للوائح الاتحاد المحلي لكرة القدم.

واعترف تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة متعلقة بوكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء واستثمارات الأطراف الثالثة في اللاعبين.

وكانت العقوبة الأصلية، التي فُرضت عليه، تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية، مع تعليق تنفيذها حتى 30 يونيو 2027.

ومع استئناف النادي استبدلت عقوبة خصم النقاط بحظر تسجيل اللاعبين مع وقف التنفيذ، عقب الجلسة التي عُقدت الجمعة.



وكان المالكون الجدد للنادي أبلغوا سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم عام 2022، أثناء استكمال عملية شرائه من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالكه السابق.