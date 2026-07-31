الفيحاء يخسر التجربة الرابعة

خسر فريق الفيحاء الأول لكرة القدم أمام نظيره دن بوش الهولندي 0ـ2، الجمعة، في رابع مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في هولندا استعدادًا للموسم الجديد.

وسبق للفريق أن خاض ثلاث مباريات تجريبية في معسكره الحالي انتهت الأولى بخسارة ثقيلة من نيميخن الهولندي 0ـ7، فيما تعادل مرتين أمام ويسترلو البلجيكي 0ـ0، وأبويل نيقوسيا القبرصي 1ـ1، وتبقت له مواجهتان أخيرتان سيخوضهما في يوم واحد ضد أم صلال والدحيل القطريين في 3 أغسطس المقبل تزامنًا مع ختام المعسكر.

ومنح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، وأبرزهم البرازيلي هوجو مورا، لاعب الوسط، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق بموجب عقد يمتد حتى صيف 2028 قادمًا من فاسكو داجاما.

ويلعب الفيحاء مباراته الرسمية الأولى خلال الموسم الجديد في 14 أغسطس المقبل عندما يحلّ ضيفًا على نيوم في ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.