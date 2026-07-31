رديف أهلاويًا حتى 2030.. واستكمال الفحوصات السبت

اجتاز المهاجم عبد الله رديف الجزء الأول من الفحوصات الطبية، داخل مقر النادي الأهلي الجمعة، ويستكمل الباقي السبت، وهو صائم قبل توقيع عقدٍ، يُمثِّل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف 2030، وفقًا لما كشفت عنه مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وحضر رديف إلى مقر النادي في جدة، وخضع للجزء الأول من الفحوصات، وتخطاه بنجاحٍ، على أن يُجرِي الثاني السبت، وهو صائم كما طلب منه الجهاز الطبي.

ومثَّل المهاجم، البالغ من العمر 23 عامًا، فريق الهلال في عشر مبارياتٍ، وانتهى عقده مع «الأزرق» أخيرًا، فأصبح لاعب حرًّا.

وأعاره الهلال موسمًا إلى كلٍّ من التعاون والشباب والاتفاق، ونصف موسمٍ إلى الفيحاء.

ولعِب رديف 76 مباراةً على صعيد دوري روشن السعودي، أحرز خلالها ثمانية أهدافٍ وصنع اثنين.

وفي وقتٍ سابقٍ الجمعة، كشف حساب «الرياضية» على منصة «إكس» عن حضور اللاعب إلى مقر النادي الأهلي في جدة لبدء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى الفريق الأول.