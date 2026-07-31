أحلام: قطعت إجازتي من أجل جدة

أكدت الفنانة أحلام، التي يُطلق عليها جمهورها لقب «الملكة»، أنها ترتبط بقصة عشقٍ مع جدة وجمهورها، لذا لا يمكن أن يمر صيفٌ دون أن تزور المدينة الساحلية، لافتةً إلى أنها قطعت إجازتها السنوية، التي تكون في يوليو من كل عامٍ، من أجل لقاء جمهورها في «عروس البحر الأحمر».

وقالت لـ «الرياضية» أحلام: «من المستحيل أن يمرَّ الصيف دون أن ألتقي جمهوري في جدة. أنا دائمًا أزورها في هذه الفترة، وألتقيهم في المسرح ذاته، مسرح عبادي الجوهر أرينا، وللعلم إجازتي دائمًا ما تكون في يوليو، لكنْ حبًّا في المدينة وأهلها، قطعتها حتى أغني لهم».

وعن تفاعل الجمهور معها، أجابت: «لمست ذلك منذ لحظة دخولي القاعة. الطاقة في المسرح كانت رائعةً».

وأحيت أحلام حفلًا غنائيًّا في مسرح عبادي الجوهر أرينا برعاية الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم جدة. وحضر الليلة الفنية جمهورٌ غفيرٌ، تفاعل معها منذ لحظة صعودها إلى المسرح وحتى نهاية الحفل.

واستهلت «فنانة العرب» الحفل بأغنية «الطربية»، كما غنَّت «هذا اللي شايف نفسه»، و«مثير»، و«لما قلبي»، و«شكلي والله حبيتك»، و«يا قلبي سمِّ الله عليك»، و«يوم هب الوقت»، و«مثل صبيا في الغوالي ما تشوف»، واختتمته بـ «فوق هام السحب».