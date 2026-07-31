بعد قضية المنشطات.. تشيلسي يستعيد مودريك

سمح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، لميخائيلو مودريك، جناح فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، بالعودة إلى المنافسات فورًا، بعد أن أنهى الإجراءات الانضباطية المتعلقة بمكافحة المنشطات التي واجهها الأوكراني الدولي.

وكان الاتحاد عاقب مودريك في أبريل الماضي بعدما سقط في اختبار منشطات خلال شهر أكتوبر 2024، لكن اللاعب طعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

وأوضح الاتحاد في بيان: «توصل الاتحاد ومودريك الآن، بالاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، إلى تسوية إجراءات الاستئناف».

وكجزء من الاتفاق، أقر مودريك بارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، ووافق على فترة إيقاف تعادل المدة التي قضاها حتى تاريخ الاتفاق.

وأشار البيان إلى أن نتيجة فحص مودريك لم تكن لتشكل مخالفة بموجب الوثيقة الفنية الحالية للوكالة، وذلك بسبب التغييرات التي أجريت بعد الواقعة.

وأضاف: «لو أُخذت عينة مودريك اليوم، لما تم الإبلاغ عن تركيز الميلدونيوم فيها ولما نتج عن ذلك أي مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات».

وكان مودريك، الذي انضم إلى تشيلسي من شاختار دونيتسك في 2023 مقابل 62 مليون جنيه إسترليني نفى تناوله المنشطات، مشيرًا إلى أن فترة الإيقاف كانت الأصعب في مسيرته.

وقال في بيان: «أنا ممتن لانتهاء هذه العملية، وللسماح بعودتي إلى كرة القدم، ولأنني أستطيع الآن التطلع إلى مستقبلي.. وكما أكدت دائمًا منذ بداية هذه القضية، لم أتناول أبدًا أي مادة محظورة عن علم أو عمدًا. لطالما كان التزامي بالمنافسة النزيهة وتمثيل فريقي وبلدي باحترافية ونزاهة أمرًا مهمًا بالنسبة لي».

ولم يخض مودريك أي مباراة رسمية منذ نوفمبر 2024.

من جهته أوضح تشيلسي، الذي دعم مودريك طوال الوقت، إنه سيركز الآن على مساعدة لاعبه على استئناف مسيرته واستعادة لياقته البدنية الكاملة، والعودة إلى تشكيلة الفريق والملعب.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فولهام في 24 أغسطس المقبل.