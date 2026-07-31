كأس بيلي جين كينج.. ليندا تقود التشيك

تقود التشيكية ليندا نوسكوفا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون، ووصيفتها ​كارولينا موخوفا منتخب بلادهما في نهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس، بينما تضع الصين، مستضيفة الحدث، آمالها العام الجاري على تشنج تشين ون، ‌البطلة الأولمبية.

أمَّا إيطاليا، فستُعزِّز ​صفوفها ‌بجاسمين ⁠باوليني، المصنَّفة الـ ⁠15 ​عالميًّا، في سعيها للدفاع عن لقبها أمام الصين، والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وستكون إيلينا ريباكينا، الفائزة ⁠بلقبين كبيرين، ضمن ‌الأسماء اللامعة ‌التي ستخوض المنافسة ​عندما ‌تلعب كازاخستان ضد إسبانيا.

وستواجه أوكرانيا، بقيادة إيلينا سفيتولينا ومارتا كوستيوك، بلجيكا، بينما ستلعب التشيك ضد بريطانيا في ‌دور الثمانية للبطولة النسائية الرائدة للفرق.

وتأتي جميع المباريات ⁠بنظام ⁠الأفضل في ثلاث مواجهاتٍ حيث تُجرى اثنتان فرديتان تليهما واحدةٌ زوجيةٌ.

وستُلعب المباريات بنظام الأفضل في ثلاث مجموعاتٍ مع اللجوء إلى شوطٍ فاصلٍ عند الحاجة. وستجرى النهائيات في مركز شين زين ​الرياضي خلال ​الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر المقبل.