إيلي: أتطلع إلى بداية جديدة بعد أصغر بطلة

تتطلع الملاكمة البريطانية إيلي سكوتني إلى إثبات نفسها في وزن الريشة بعد أن حققت كل الألقاب الممكنة بوزن 122 رطلًا.

وأصبحت الملاكمة صاحبة الـ28 عامًا أصغر ​بطلة بريطانية بلا منازع في عصر الأحزمة الأربعة، عندما تغلبت على مايلي فلوريس بقرار إجماعي من الحكام في أبريل الماضي، قبل أن تتخلى سريعًا عن ألقابها وتعلن انتقالها إلى وزن أعلى.

وقالت سكوتني لـ «رويترز» عبر مكالمة فيديو: «كان الأمر غريبًا، لأنني كنت أعلم حتى قبل خوض ذلك النزال أنه بمجرد انتهائه سأنتقل إلى وزن أعلى».

وتابعت: «كان الحفاظ على وزن 122 رطلًا أمرًا ‌صعبًا، لكن ‌الهدف الوحيد كان أن أصبح بطلة بلا ​منازع ‌للألقاب. ⁠وحقيقة ​أنني اضطررت ⁠لمواجهة بطلة تلو الأخرى، كانت تجعلني أفكر: بمجرد أن أنجز ذلك، ماذا تبقى لأطارده؟».

وأضافت: «لطالما كنت شخصًا يعتز بالنزاهة ويتحدى نفسه.. كنت أعلم بمجرد خروجي من الحلبة أن الوقت قد حان للبدء من جديد، هذا الشعور يحمسني بالقدر نفسه الذي شعرت به عندما أصبحت بطلة بلا منازع للألقاب».

وقالت سكوتني إن الوصول إلى ⁠وزن 122 رطلًا أصبح معاناة شاقة على نحو ‌متزايد، حتى وصل الأمر إلى ‌احتياجها لقص شعرها بشكل اضطراري: «الآن أنتقل إلى وزن الريشة، وأعتقد أنكم سترون ‌أفضل نسخة مني هناك بالتأكيد».

ومن المقرر أن تكون أولى نزالات سكوتني في وزن ⁠الريشة أمام الأمريكية ⁠تيارا براون، التي دافعت عن لقب المجلس العالمي للملاكمة الشهر الماضي بفوزها على هانا راب.