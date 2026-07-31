طواف الباحة

انطلقت المرحلة الثانية لطواف الباحة 2026 من قرية ذي عين التراثية إلى مدينة الباحة بمشاركة أكثر من 130 درَّاجًا يتنافسون عبر خمس مراحل، تمتدُّ لنحو 370 كيلومترًا، الجمعة (المركز الإعلامي - اتحاد الدراجات)