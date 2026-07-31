مستشار إنفانتينو المستقيل: مشروع «فيفا» صفقة سيئة.. ويرهن مستقبل اللعبة

استقال مستشارٌ رفيع المستوى لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعة، احتجاجًا على خطط جياني إنفانتينو لبيع حصةٍ في كأس العالم، في الوقت الذي رفضت فيه اتحاداتٌ قاريةٌ المقترح المثير للجدل.

وعيَّن رئيس الاتحاد كارلوس كورديرو عام 2021 للمساعدة في صياغة مستقبل «فيفا»، لكنَّ الأخير وصف المشروع بـ «الصفقة السيئة لكرة القدم».

وقال كارلوس في بيانٍ، الجمعة: «يرهن مستقبل كرة القدم دون أي مبرِّرٍ مقنعٍ. إنها صفقةٌ سيئةٌ للاتحادات الأعضاء، وصفقةٌ سيئةٌ لكرة القدم، ولمستقبل هذه الرياضة على المدى الطويل».

وأكد كورديرو، النائب السابق لرئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، أنه لم يكن له أي دورٍ في الاقتراح، وعارضه بشكل قاطع.

من جانبه، ذكر كيفن لامور، المدير التنفيذي للعمليات في «فيفا»، أن إنفانتينو «خدع» الموظفين، واصفًا الاقتراح بأنه «مشروع شخصٍ واحدٍ».

وكتب في بيانٍ، حصلت على نسخةٍ منه وكالة «أسوشيتد برس»: «مهمتنا هي خدمة كرة القدم، وليس خدمة المصالح الشخصية لشخصٍ يعتقد، مع الأسف، أنه يجسِّد فيفا في حين أنه من المفترض أن يكون في خدمتها».

وعلى الرغم من المعارضة المتزايدة إلا أن «فيفا» أكد أن «تقاريرَ إعلاميةً غير صحيحةٍ» صدرت الأسبوع الجاري، وعطَّلت عملية التشاور المخطَّط لها، لكنَّه سيواصل المضي قُدمًا في عرض الاقتراح «المثير للجدل» على الاتحادات الوطنية الأعضاء تحت مظلته، والبالغ عددها 211 اتحادًا.

وشدَّد في بيانٍ، صدر في وقتٍ متأخرٍ من الخميس: «سنمضي قُدمًا في عملية التشاور هذه لضمان أن يتمكَّن كل اتحادٍ عضوٍ من التعبير عن رأيه استنادًا إلى الحقائق».

واقترح الاتحاد تأسيس شركةٍ تابعةٍ بقيمة 20 مليار دولار، تحمل اسم «فيفا فورورد إنتربرايز» لإدارة كأس العالم وفعالياته الأخرى، وعرض حصة، تصل إلى 20% على المستثمرين من القطاع الخاص.

ويسعى إنفانتينو إلى إعادة انتخابه العام المقبل، وتشير التقارير إلى أن فيكتور مونتاياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، يتطلَّع إلى منافسته على رئاسة «فيفا».

ويقود الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» معارضة المشروع، وأعلن مقاطعة أعضائه الـ 55 كل فعاليات «فيفا» في تصويتٍ، تم عن بُعد الخميس، ما لم يتم التراجع عن المشروع.

وقاد «يويفا» المعارضة واسعة النطاق لهذا الاقتراح، واتَّهم «فيفا» بعرض روح الرياضة للبيع.

كذلك رفض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» الاقتراح خلال اجتماعٍ عقده الخميس، لكنَّه لم يهدِّد بالمقاطعة. في حين أصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا، الجمعة، أعلن فيه عن رفضه مشروع «فيفا»، بينما سيُصدر الاتحاد الإفريقي «كاف» قراره في اجتماعٍ، سيُعقد لاحقًا.