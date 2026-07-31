بيسيوو.. صفقة برشلونة الثالثة

أبرم نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، ثالث صفقاته الصيفية باستقطاب البلجيكي الشباب جيسي بيسيوو قادمًا من فريق كلوب بروج بعقدٍ يمتدُّ حتى 2031.

وبيسيوو هو ثالث لاعبٍ بلجيكي ينضمُّ إلى صفوف برشلونة تاريخيًّا بعد المهاجم فيرناند جويافيرتس «1962ـ1965»، وقلب الدفاع توماس فيرمايلين «2014ـ2019».

وكتب النادي في بيانٍ على موقعه الرسمي: «بانضمام بيسيوو، حصل برشلونة على جناحٍ يتمتَّع بمستقبلٍ باهرٍ بفضل سرعته وقوته ومهارته في المراوغة».

ووُلِدَ بيسيوو في بلجيكا، وكان لاعبًا أساسيًّا في منتخباتها للشباب، وبرز اسمه للمرة الأولى في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا في 2025 عندما اختير ضمن تشكيلتها المثالية بعد وصوله إلى نصف النهائي مع بلجيكا.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في نادي لوفاينا، وانتقل في 2020 إلى كلوب بروج حيث شارك في 14 مباراةً خلال الموسمين الأخيرين، وسجل ثلاثة أهدافٍ في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وفي سن 15 عامًا، ظهر للمرة الأولى مع إن إكس تي، الفريق الرديف لكلوب بروج في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وكان برشلونة تعاقد أخيرًا مع الجناحين الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي من نيوكاسل وبوروسيا دورتموند.