ميتاي في جنوى.. وتفعيل الشراء بـ 3 ملايين

انتقل الألباني ماريو ميتاي، ظهير فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى جنوى الإيطالي بصيغة الإعارة لمدة موسمٍ واحدٍ مع أحقية الشراء مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وأعلن الاتحاد وجنوى، مساء الجمعة، عن إعارة اللاعب، وأكد النادي الإيطالي امتلاكه خيار الشراء، فيما لفتت مصادرُ «الرياضية» إلى قيمة تفعيل البند، غير الملزِم، وهي ثلاثة ملايين يورو.

وكانت «الرياضية» كشفت، 22 يوليو، عن بدء المفاوضات بين الناديين بشأن الظهير الأيسر، البالغ من العمر 23 عامًا.

وانضمَّ الألباني إلى «النمور»، صيف 2024، قادمًا من لوكوموتيف موسكو الروسي. وعلى مدى الموسمين الماضيين، لعِب 58 مباراةً مع الفريق الغربي، أحرز خلالها هدفين، وصنع ستة.

وميتاي لاعبٌ دولي، مثَّل منتخب بلاده الأول في 32 مباراةً، تعود أولاها إلى عام 2021.

وينشط جنوى ضمن الدوري الإيطالي «سيريا أ»، ويدرِّبه دانييلي دي روسي، نجم الكرة الإيطالية السابق.