براندت يعزز صفوف أياكس

تعاقد نادي أياكس أمستردام الهولندي مع جوليان براندت، لاعب الوسط الهجومي، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقالٍ حرٍّ بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وقضى الألماني «30 عامًا» المواسم السبعة الماضية مع دورتموند، ولعب قبلها ستة مواسم لباير ليفركوزن، وأنديةٍ أخرى.

وقال جوردي كرويف، المدير الرياضي لأياكس، في بيانٍ، نُشِر على الموقع الرسمي للنادي: «جوليان اختار أياكس بعد أن أتيحت له الفرصة للتوقيع لأنديةٍ أخرى. نحن سعداء جدًّا بذلك. كنا في محادثاتٍ معه على مدى أشهرٍ، واليوم نجلب لاعبًا دوليًّا بارزًا، يتمتَّع بخبرةٍ واسعةٍ، وعقليةٍ رائعةٍ. أنا مقتنعٌ بأنه سيضيف جودةً حقيقيةً لفريقنا».

وخلال مشواره مع دورتموند، لعب براندت 307 مبارياتٍ في كل المسابقات، وسجل 57 هدفًا، وصنع 70. أمَّا مع المنتخب، فشارك في 48 مباراةً، ولديه ثلاثة أهداف.