تمويل من دوري الممتاز إلى الأدنى

هناك مسؤولية على أندية دوري روشن، وخاصة الأندية التقليدية في الدوري، مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب والاتفاق، وغيرها من الأندية التي تعد ركائز أساسية في كرة القدم السعودية، لدعم هرم كرة القدم في الدرجات الأدنى، والاهتمام لنهوضها.

قوة الأندية في الدرجات الأدنى تنعكس بشكل مباشر على أندية القمة، أندية قوية في الأسفل يعني لاعبين أفضل، ومدربين أفضل، وبنية تحتية أكثر جاهزية، وبيئة نخبوية تساعد الجميع.

ولكن هذا لن يحدث دون وجود مصدر دخل إضافي إلى الأندية في دوري يلو ودوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، حيث تعتمد كل هذه الأندية على الدعم الحكومي بنسبة 95 في المئة، والمتبقي من مصادر دخل أخرى، ولكن محدودة.

ولتسريع نمو الأندية هناك، هم بحاجة إلى تمويل إضافي، وهذا يجب أن يحدث من أندية دوري روشن في صفقة يتفق عليها مع جميع الأطراف.

أعتقد أن المناسب هو خلق نظام مالي سنوي يعتمد على تحصيل نسبة محددة من إجمالي إنفاق أندية دوري روشن على الصفقات ويقدم للأندية في الدرجات الأدنى، وفق حوكمة ونظام واضح، بدعم موجه لجوانب تطويرية، مثل الأكاديميات والبنية التحتية، من الصفقات للدرجات الأدنى، وهذا نموذج مطبق بالكثير من الدوريات، وليس نحن أول من سيطبق ذلك.

في الدوري الإنجليزي الممتاز هناك مبادرات منوعة لدعم الدرجات في الأدنى، إحدى هذه المبادرات هي تمويل حزمة مالية سنوية عن طريق زيادة الضريبة على تكاليف الانتقال من 4 في المئة إلى 6، مع تخصيص 80 في المئة من المبلغ للدرجة الأولى و12 في المئة لأندية الدرجة الثانية، و8 في المئة لأندية الدرجة الثالثة.

وأعتقد أننا بحاجة إلى نظام تتحمل فيه الأندية مسؤولية تمويل الدرجات الأدنى مع الدعم الحكومي من أجل تسريع النمو في الأسفل بالهرم الخاص بكرة القدم السعودية، المبالغ قد تكون بسيطة في نظر أندية دوري روشن، ولكن ستعني الكثير لأندية الثالثة والرابعة في دورياتنا الأدنى.