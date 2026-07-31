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تحضيرات مكثفة

2026.07.31 | 11:47 pm
كثف فريق الفتح الأول لكرة القدم تدريباته خلال معسكره الجاري في إسبانيا، الجمعة، ضمن برنامج التحضيرات لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي - الفتح)
تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة