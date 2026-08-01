أمام برمنجهام.. حمزة يسجل وبرشلونة يخسر

خسر فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم مباراته التجريبية الأولى ضمن معسكره الجاري في إنجلترا، إذ سقط بركلات الترجيح أمام برمنجهام سيتي بعد التعادل 2ـ2 في الوقت الأصلي على ملعب «سانت أندروز».

وشهدت المباراة الظهور الأول للجناح الألماني كريم أديمي عقب انتقاله من بوروسيا دورتموند، فيما تألَّق المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بتسجيله هدفَي برشلونة بعد انضمامه إلى المعسكر من الفريق الثاني.

وافتتح أوجست بريسك التسجيل لبرمنجهام برأسيةٍ قويةٍ مستغلًّا عرضية كوكراين في الدقيقة 31، لكنَّ حمزة «18 عامًا» أدرك التعادل للكاتالوني من ركلة جزاءٍ، حصل عليها بنفسه بعد عرقلته من قِبل المدافع كريستوف كلارير «41».

وعاد حمزة، الذي شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم الأخيرة، ليضيف الهدف الثاني لبرشلونة بعد مجهودٍ هجومي مميَّزٍ «60»، لكنَّ برمنجهام أدرك التعادل إثر ثماني دقائق عبر جون سوليس، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للإنجليز 3ـ2.

وأشرك الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلةً مزجت بين عناصر الخبرة والمواهب الشابة، منهم برايان فاريناس وأوريان جورين، لاعبا الوسط، وجوردي بيسكير، الظهير الأيسر، والمهاجم أوسكار جيستاو. كما شارك أيضًا هيكتور فورت، الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى إلتشي.

وشهدت المباراة، أيضًا، الظهور الأول لأليكس جونزاليز، الذي ترك انطباعًا قويًّا في اللقاء التجريبي أمام أوروبا الكاتالوني، الأسبوع الماضي، والشاب المالي إبراهيم ديارا. وكاد اللاعبان أن يزورا شباك برمنجهام في الدقائق الأخيرة من المواجهة.