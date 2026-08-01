جارسيا يقترب من قيادة الأهلي

وصلت إدارة الأهلي إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع الإسباني مارسيلينو جارسيا، عوضًا عن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم المستقيل، وفق موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، السبت.

وذكر الموقع الفرنسي أن مارسيلينو وافق على تدريب الأهلاوي، ويتم العمل حاليًا على التفاصيل النهائية لتوليه دفة تدريب القطب الجداوي.

وخاض مارسيلينو، 60 عامًا، تجارب عديدة في كرة القدم الأوروبية عامة، والإسبانية خاصةً، آخرها مع فياريال، الذي قاده في 121 مباراة، انتصر في 60 منها، قبل أن يستقيل في مايو الماضي.

وحقق مارسيلينو بطولتي كأس ملك إسبانيا موسم 2018ـ2019 مع فالنسيا، وكأس السوبر الإسباني 2021 مع أتلتيك بلباو.

يذكر أن المدرب الألماني «38 عامًا» قاد الفريق الأهلاوي في 138 مباراة، حقق خلالها 92 فوزًا و21 تعادلًا و25 خسارة في جميع المسابقات، ونال معه لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.