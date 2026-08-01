رسميا..بارو خامس صفقات الخليج

عززت إدارة الخليج صفوف فريقها الأول لكرة القدم بالجامبي موسى بارو في صفقة انتقال حر حتى نهاية موسم 2027، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس»، السبت.

وتعد صفقة بارو «27 عامًا»، الذي خضع إلى فحصٍ طبي، قبل توقيعه الرسمي، الخامسة مع الخليج، لينظم رسميًا إلى المدافع السنغالي كيكي كوياتي، والبرتغالي ميجيل كريسبو، والفرنسي أنجيلو فولجيني، والإسباني عمر ماسكاريل، لاعبي الوسط.

ومثّل بارو التعاون خلال المواسم الثلاثة الماضية في 79 مباراة، وأحرز 30 هدفًا، قبل أن يتعرض لإصابة بالغةٍ في ركبته بعد انطلاق الموسم الماضي، ما غيَّبه من الجولة السادسة وحتى الـ 34 الأخيرة.

وتُقدَّر قيمتُه السوقية بـ 6 ملايين يورو، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني، لكنَّ الخليج حصل على خدماته بصيغة الانتقال الحر بعد انتهاء عقده السابق.